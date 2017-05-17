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فيديو| «عبد الحفيظ» يدافع عن «البدري»: انتقاده غير منطقي

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فيديو| «عبد الحفيظ» يدافع عن «البدري»: انتقاده غير منطقي فيديو| «عبد الحفيظ» يدافع عن «البدري»: انتقاده غير منطقي

التحرير

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علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تعادل الفريق أمام الشرقية، في المباراة المقامة اليوم الأربعاء، مؤكدًا أن تحقيق الفوز في اللقاء كان سيمثل خطوة مهمة نحو حسم بطولة الدوري.

وأضاف «عبد الحفيظ» خلال تصريحاته لقناة sports، أن الفريق أمامه مباراتين في غاية الأهمية أمام القطن الكاميروني، ومصر المقاصة، والتي تعتبر حاسمة لقب الدوري.

وتحدث مدير الكرة بالقلعة الحمراء، عن الانتقادات التي توجه حاليًا لحسام البدري، المدير الفني للفريق، مؤكدًا أن هذا الكلام غير منطقي، خاصة أن الأرقام والنتائج تشير إلى أنه الأفضل.

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وأضاف أن «البعض يقول إن تصدر الفريق لبطولة الدوري الممتاز ليس مقياسًا، ولا أعلم هل هذه إشادة بنا أم تقليل من الآخرين، فهو كلام بعيد عن المنطق، لكن مفيش مشكلة في ناس بتموت لما الأهلي بيكسب».

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التحرير

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