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عماد النحاس: الشرقية قدم مباراة كبيرة.. يمكننا البقاء في الدوري

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عماد النحاس: الشرقية قدم مباراة كبيرة.. يمكننا البقاء في الدوري عماد النحاس: الشرقية قدم مباراة كبيرة.. يمكننا البقاء في الدوري

التحرير

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أكد عماد النحاس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الشرقية، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي، واستحق التعادل، بهدف، في لقاء الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال النحاس، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: "كنت أواجه بطل الدوري وهناك فارق كبير بين أول الدوري وأخير الترتيب، وقبل المباراة كنت أفكر في النقطة، ونجحنا في التعامل مع المباراة بشكل جيد".

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وشدد المدير الفني للشرقية على أن لاعبي الأهلي يعانون الإجهاد بشكل كبير، بسبب ضغط المباريات، مشيرًا إلى أنه أقنع لاعبيه بين شوطي المباراة أنه يمكنه مجاراة الأهلي، حيث قام بتضييق المساحات، وقلل من خطورة لاعبي الأحمر، ونجح فريقه في العودة للمباراة من كرة ثابتة.

وأضاف:" اللي عاوز.يقعد في الدوري لا بد أن يفوز، وسنخوض مباراة التعدين وطنطا من أجل المكسب والاستمرار في الدوري، والمطلوب أن نفوز والموضوع ليس مستحيلا، نعم صعب، ولكن علينا أن نفوز فقط، ونفعل كل ما علينا".

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التحرير

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