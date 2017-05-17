فايز: كوبر معجب بعاشور.. وحاولنا ضمه مرتين

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أكد محمود فايز المدرب العام لمنتخب مصر، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، يتابع حسام عاشور نجم وسط الأهلي ومعجب بأدائه.

ونفى فايز في تصريحات لبرنامج "في التمانيات"، الذي يقدمه أحمد حسن، على راديو "إنرجي"، أن هناك رفضًا للاعب، مؤكداً محاولة الجهاز الفني ضم اللاعب مرتين لكن فشلت بسبب إصابة اللاعب.

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يذكر أن معسكر المنتخب سينطلق في 4 يونيو المقبل بعد انتهاء مواجهتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا وسيتم ضم جميع اللاعبين مع بداية المعسكر سواء المحترفين أو لاعبي الدوري المصري الممتاز.