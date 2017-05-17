البدري: خسرنا نقطتين لكن الأهلي بطل الدوري

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قال حسام البدري المدير الفني للأهلي، إن فريقه خسر نقطتين في مشوار الدوري الطويل بعد تعادله مع الشرقية في لقاء اليوم لكنه سيفوز بالبطولة في النهاية.

وأضاف البدري، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن العديد من اللاعبين ليسوا في حالتهم في المباراة، مؤكدا أنه لم يكن يتوقع أن يكون كل هذا العدد من اللاعبين بهذا المستوى.

شاهد أيضا

وأوضح المدير الفني للأهلي، أن حالة الفريق في لقاء اليوم لم تختلف عن المباراة الماضية، مشددا على أن تراجع مستوى اللاعبين بسبب معاناتهم من الإجهاد.

وأكد البدري أن الفريق واجهه سوء حظ في أكثر من فرصة خلال المباراة، أبرزها لعبد الله السعيد في بداية اللقاء، وأخرى لعمرو جمال في الدقائق الأخيرة.

وواصل البدري تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق مقبل على مباراتين هامتين في دورى الأبطال أمام القطن الكاميروني وفي الدورى الممتاز أمام المقاصة صاحب المركز الثاني، ويجب التركيز فيهما.