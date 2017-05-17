فايز: لا مشاكل للمنتخب مع باسم وعودته واردة

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نفى محمود فايز مدرب عام المنتخب، وجود مشاكل مع مهاجم نادي الزمالك باسم مرسي، مؤكدا احتمالية الاستعانة به الفترة المقبلة.

وأشار فايز، في تصريحات لبرنامج "في التمانيات"، الذي يقدمه أحمد حسن على راديو "إنرجي"، إلى أن الجهاز الفني ليس لديه مشاكل مطلقا مع اللاعب.

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وعن احتمالية وجوده في معسكر المنتخب المقبل، أوضح فايز أن ذلك وارد في الفترة المقبلة حسب رؤية الجهاز الفني.

يذكر أن معسكر المنتخب سينطلق في 4 يونيو المقبل بعد انتهاء مواجهتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا وسيتم ضم جميع اللاعبين مع بداية المعسكر سواء المحترفين أو لاعبي الدوري المصري الممتاز.