بالفيديو.. زكريا ناصف ينفعل بسبب أداء الأهلي: «أنتظر العقاب»

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انفعل زكريا ناصف، محلل قناة «dmc sports»، تعليقًا على أداء لاعبي النادي الأهلي في مباراة الشرقية، اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنهم افتقدوا للروح القتالية، وكان من الوارد أن يخسر الفريق اللقاء.

وتابع «ناصف»، أنه يتوقع وينتظر توقيع عقوبة مالية على جميع اللاعبين، مضيفًا أن النيجيري جونيور أجايي كان يجب استبداله سريعًا، كما أن تواجد صالح جمعة في الدقيقة 86 ليس له قيمة لأنه خارج حسابات حسام البدري، إلى جانب أنه بعيد عن المشاركة في الفترة الماضية.

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وسقط الأهلي في فخ التعادل، أمام الشرقية، بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على استاد «السلام»، ضمن مباريات الجولة الـ29 من ببطولة الدوري الممتاز.



