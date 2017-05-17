شرطة الكهرباء: لا يوجد ما يسمى بـ«الممارسة»

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قال اللواء خالد جاد، مدير المباحث بالإدارة العامة لشرطة الكهرباء، مساء الأربعاء، إن السكان في المناطق العشوائية هم الأكثر سرقة للتيار الكهربائي، وكذلك الأماكن التي بها أبراج كثيرة غير مرخصة، موضحًا أنه يتم عمل حملات مستمرة على تلك المناطق، مستطردًا: «عملنا حملات الفترة اللي فاتت وحققت نجاحات ممتازة، وأثنى عليها من الوزارة».

,أضاف جاد، خلال حواره ببرنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «تِن»، أن الحملات تكون بها أعضاء من الفنيين والمهندسين وكذلك رجال من الشرطة لحماية الحملة، ويقوم الفنيين بفحص العدادات، ومن خلال ذلك يستطيع معرفة هل هناك توصيلات خارجة بطرق مخالفة من عدمه.

تابع: «لازم ندي الدولة حقها، ولازم يحس المواطن بكده، مينفعش حد يكسل يعمل عداد حتى ولو لحجرة واحدة»، موضحًا أنه لا يوجد مصطلح يُسمى «ممارسة»، ولكنه في الأساس يُسمى غرامة سرقة التيار الكهربائي، واعتاد المواطنين على تلك المخالفة ودفع الغرامة شهريًا.

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استكمل: «ده محضر أصلًا لسرقة التيار، ولو مجاش ودفع وتصالح مع الكهرباء تصبح قضية»، لافتًا إلى أنه «حال عدم دفع المواطنين المخالفين والمتورطين في سرقة التيار الكهربائي الغرامة المقررة يتم تحويل المحضر لقسم الشرطة ثم إلى النيابة ويُصدر حكم ويتصالح مع الدولة من خلال تقديم ما يثبت دفعه لتلك الأموال».

استطرد: «هدفنا الحفاظ على المال العام ومنع الجريمة واسترداد أموال الدولة، والعداد الكودي هيخلي كل مواطن يدفع قبل ما يستهلك».