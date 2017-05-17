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جاسكو: «الكهرباء» تستحوذ على 63% من إجمالى ما تقوم الشركة بضخه يوميًا من الغاز

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جاسكو: «الكهرباء» تستحوذ على 63% من إجمالى ما تقوم الشركة بضخه يوميًا من الغاز جاسكو: «الكهرباء» تستحوذ على 63% من إجمالى ما تقوم الشركة بضخه يوميًا من الغاز

التحرير

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قال مصدر  بالشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو»، إن الشركة تمتلك خطوط على مستوى الجمهورية يبلغ طولها 7 آلاف متر، حيث تمتد من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لـ«التحرير»، أن محطات الكهرباء تستحوذ على 63% من إجمالى ما تقوم الشركة بضخه يوميًا من الغاز عبر الشبكات والخطوط التابعة لها لتغذية محطات الكهرباء المختلفة بالوقود اللازم لها، مشيرًا إلى أنه يتم ضخ الكميات الأخرى للمنازل والمصانع المختلفة.

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وأضاف أن  قطاع البترول  يعمل على تأمين إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء خلال تلك الفترة من خلال التنسيق المستمر بين قطاعى البترول والكهرباء ليتم ضخ كميات تقدر بنحو 132 مليون متر مكعب وقود مكافئ يوميًا وتكوين أرصدة استراتيجية من الوقود بمحطات الكهرباء لتأمين متطلبات تشغيلها خاصة فى فترات ذروة الاستهلاك.

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التحرير

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