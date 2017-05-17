بالصور.. إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شنت محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بمركزي الباجور وبركة السبع لاستعادة أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باسترداد أراضي الدولة المعتدى عليها.

وقال هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إنهم أزالوا تعديات على أملاك الدولة بإجمالي 1481 مترًا مربعًا بمركزي الباجور وبركة السبع، شملت إزالة مزرعة ومباني بالطوب الأبيض والأحمر وعدد من الأكشاك والمباني المقامة على مساحات مختلفة وأخرى مشيدة بألواح "صاج"، بالإضافة إلى بعض العشش من "الغاب" وأراضي محاطة بأسوار.

وأضاف "عبد الباسط" أنهم وضعوا جدولًا زمنيًا لتنفيذ توجيهات بحصر التعديات على أراضى الدولة وإزالتها، مؤكدًا الالتزام بكل حسم بملف استرداد أراضى الدولة، وإعداد تقرير تفصيلي بالموقف الراهن، يتضمن إعادة رسم خريطة المحافظة متضمنة كافة المواقع المتعدى عليها بمساحات مدققة ومحددة الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضي.

وأشار المحافظ إلى وضع برنامج زمني لتنفيذ إزالة تلك التعديات واسترداد تلك الأراضي بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة والشرطة وجميع الأجهزة المعنية، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لجميع التعديات فى موعد غايته 30 مايو المقبل.

كان الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، قد أصدر قرار رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية اللواء مدير أمن المنوفية ومساعد مدير الأمن ومأموري المراكز والأقسام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري أملاك الدولة فى "ديوان عام المحافظة، الأملاك الأميرية، الأوقاف، الري، والطرق" على أن تختص اللجنة بحصر أملاك الدولة المتعدى عليها بنطاق المحافظة.