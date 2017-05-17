أخبار عاجلة

مساء dmc - اجتماع لحسم موقف التعديات على أراضي الدولة بحضور محلب ووزراء الدفاع والداخلية -
فيديو| «عبد الحفيظ» يدافع عن «البدري»: انتقاده غير منطقي -
عماد النحاس: الشرقية قدم مباراة كبيرة.. يمكننا البقاء في الدوري -
إصابة مؤمن زكريا بخلع في الكتف -
فايز: كوبر معجب بعاشور.. وحاولنا ضمه مرتين -
البدري: خسرنا نقطتين لكن الأهلي بطل الدوري -
فايز: لا مشاكل للمنتخب مع باسم وعودته واردة -
عمرو جمال ومؤمن زكريا يخضعان لكشف المنشطات -
بالفيديو.. زكريا ناصف ينفعل بسبب أداء الأهلي: «أنتظر العقاب» -
فنانة مصرية شابة ‘تخلع’ زوجها والسبب صادم ! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (1)إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (1)

إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (2)إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (2)

إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (3)إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (3)

إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (4)إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (4)

إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفيةإزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية

إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (6)إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (6)

إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (7)إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (7)

إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (8)إزالة 1481 مترًا تعديات على أراضي أملاك الدولة في المنوفية (8)

المنوفية - مروة فاضل:

شنت محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة بمركزي الباجور وبركة السبع لاستعادة أملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح باسترداد أراضي الدولة المعتدى عليها.

وقال هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، إنهم أزالوا تعديات على أملاك الدولة بإجمالي 1481 مترًا مربعًا بمركزي الباجور وبركة السبع، شملت إزالة مزرعة ومباني بالطوب الأبيض والأحمر وعدد من الأكشاك والمباني المقامة على مساحات مختلفة وأخرى مشيدة بألواح "صاج"، بالإضافة إلى بعض العشش من "الغاب" وأراضي محاطة بأسوار.

وأضاف "عبد الباسط" أنهم وضعوا جدولًا زمنيًا لتنفيذ توجيهات بحصر التعديات على أراضى الدولة وإزالتها، مؤكدًا الالتزام بكل حسم بملف استرداد أراضى الدولة، وإعداد تقرير تفصيلي بالموقف الراهن، يتضمن إعادة رسم خريطة المحافظة متضمنة كافة المواقع المتعدى عليها بمساحات مدققة ومحددة الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضي.

وأشار المحافظ إلى وضع برنامج زمني لتنفيذ إزالة تلك التعديات واسترداد تلك الأراضي بالتعاون والتنسيق التام مع القوات المسلحة والشرطة وجميع الأجهزة المعنية، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية لجميع التعديات فى موعد غايته 30 مايو المقبل.

كان الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، قد أصدر قرار رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية اللواء مدير أمن المنوفية ومساعد مدير الأمن ومأموري المراكز والأقسام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري أملاك الدولة فى "ديوان عام المحافظة، الأملاك الأميرية، الأوقاف، الري، والطرق" على أن تختص اللجنة بحصر أملاك الدولة المتعدى عليها بنطاق المحافظة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي: "أطمئن الشعب أنه سيد اختياره في الانتخابات الرئاسية المقبلة"

السيسي: "أطمئن الشعب أنه سيد اختياره في الانتخابات الرئاسية المقبلة"

شاهد| الحياة السرية لـ «حارس السيسي».. فوتو سيشن يكشف المستور.. وقصة اقتحامه العمل السينمائي

شاهد| الحياة السرية لـ «حارس السيسي».. فوتو سيشن يكشف المستور.. وقصة اقتحامه العمل السينمائي

السيسي عن ترشحه للرئاسة مجددًا: القرار للشعب

السيسي عن ترشحه للرئاسة مجددًا: القرار للشعب

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"