وزير الآثار يعلن بدء أعمال إعادة تجميع تمثال آخر لرمسيس بمعبد الأقصر

الأقصر - محمد محروس :

أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، بدء أعمال إعادة تجميع ونصب تمثال آخر للملك رمسيس الثاني المحطم لعشرات القطع بمعبد الأقصر الفرعوني.

ووجه الوزير خلال تفقده للقطع المتناثرة في معبد الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، بإعداد الدراسات الهندسية قبل بدء أعمال الترميم.

وقال الدكتور مصطفي وزيري، مدير عام آثار الأقصر، إنه من المتوقع البدء في أعمال الترميم مع الانتهاء من الدراسات اللازمة التي قد تستغرق من أسبوعين لشهرين لحين الانتهاء من إعادة نصب التمثال مع نهاية العام الجاري.

وأضاف "وزيري" أن الهدف من إعادة نصب هذا التمثال هو إعادة واجهة معبد الأقصر للحالة التي كان عليها قبل تحطيم التمثال منذ نحو 1600 عام.