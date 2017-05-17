رئيس وزراء إيرلندا يستقيل من قيادة الحزب الحاكم

لندن - (د ب أ):

استقال رئيس الوزراء الإيرلندى ايندا كيني من رئاسة حزب فاين جيل الحاكم اليوم الأربعاء، الأمر الذي يمهد الطريق ليحل محله زعيم للبلاد.

وقال كيني (66 عاما) في بيان عبر تويتر بعد اجتماع مع نواب فاين جيل، إنه طلب من الحزب استكمال عملية اختيار خلفه بحلول الثاني من يونيو المقبل.

وتابع "أريد أن أؤكد للمواطنين أنه خلال هذه العملية الداخلية، سوف أواصل القيام بواجباتي ومسؤولياتي (في منصب رئيس الوزراء بالكامل".

وكان كيني يتعرض لضغوط متزايدة للتنحي منذ فبراير، وسط انتقادات لدوره في حملة تشويه ضد رجل شرطة مسرب معلومات.

ويتنافس وزيرا الحماية الاجتماعية ليو فارادكار والإسكان سيمون كوفيني لخلافة كيني في رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء.

وقاد كيني، الذي انتخب في البرلمان في عام 1975، حزب فاين جيل منذ عام 2002 وشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2011.