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السيسي: "أطمئن الشعب أنه سيد اختياره في الانتخابات الرئاسية المقبلة"

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السيسي: "أطمئن الشعب أنه سيد اختياره في الانتخابات الرئاسية المقبلة" السيسي: "أطمئن الشعب أنه سيد اختياره في الانتخابات الرئاسية المقبلة"

مصراوي Masrawy

الرئيس عبدالفتاح

القاهرة- (مصراوي):

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الشعب سيد اختياره في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراءاها في يونيو من العام المقبل.

وأضاف السيسي، خلال الجزء الثاني من حوار الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية الأهرام والأخبار والجمهورية، وينشر غدًا الخميس، أن ""أريد أن أطمئن الشعب أنه سيد اختياره. وإجابتي في مؤتمر الإسماعيلية بأنني لن أستمر في المنصب إلا بإرادة شعبية كانت ردًا على سؤال يقول هل لو جاءت نتائج الانتخابات في غير صالحك، ستستمر في منصبك؟!".

وأوضح السيسي، أنه "ليس ممن يضيق بالمسئولية مهما كانت عسيرة ولا يشعر بالملل في ذلك".

وتابع: "لست ممن يضيق بالمسئولية مهما كانت عسيرة.. فلا يمكن أن يكون هناك رجل لديه عزة نفس ولا يحترم إرادة الجماهير".

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