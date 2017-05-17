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شاهد| حبيبة «كهربا» الأولى تفضحه بفيديو قبل الشهرة.. ونشطاء: «الواد ده ندل»

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شاهد| حبيبة «كهربا» الأولى تفضحه بفيديو قبل الشهرة.. ونشطاء: «الواد ده ندل» شاهد| حبيبة «كهربا» الأولى تفضحه بفيديو قبل الشهرة.. ونشطاء: «الواد ده ندل»

أعاد عدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مقطع لأول حب في حياة اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، نجم نادي والمُعار حاليًا ضمن صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، والذي أكدت فيها تمسكها به وأنها ستنتظره مهما طال الوقت.

وقالت ريم خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الكورة مع شوبير»، والذي كان يُذاع عبر فضائية «مودرن سبورت»، مع الإعلامي والناقد الرياضي أحمد شوبير: «أنا ريم.. حبيبة محمود، ألف مبروك وأنا فرحانة عشان هو فرحان، ودي حاجة تفرحني إني أشوفه مبسوط، أنا هستناه أكيد، أنا مش بتابع كوره أوي بس بشوفه دايما ناجح، ونفسي ياخد كاس العالم».

 

وقد أثار الفيديو موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم عدد من النشطاء اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا بأته تخلى عن حبيبته بعد الشهرة، وذلك على خلفية خطبته من نجلة عصام الحضري نجم منتخب ونادي وادي دجلة، وعلق أحد المتابعين: «الواد ده ندل، أول ما مسك فلوس اتغير على البنت اللي حبته».

واحتفل كهربا الأسبوع الماضي بخطوبته على شدوى الحضري، وذلك في فيلا عصام بمنطقة السادس من أكتوبر، حيث اقتصر الحفل على حضور بعض الأقارب والأصدقاء، أهل العروسين فقط، حيث يركز الثنائي كهربا وعصام الحضري في التدريبات والمباريات، حيث يستعد الثنائي لمباراة تونس.

وبهذه المناسبة سيحقق الحضري وكهربا رقمًا قياسيًا لم يحدث من قبل على مستوى العالم في تاريخ الكرة، وهو أن يشارك لاعب ووالد خطيبته في منتخب واحد.

 

 

المصدر : مباشر 24

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