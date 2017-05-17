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خالد جلال يوضح سبب غياب محمد إبراهيم عن المران

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خالد جلال يوضح سبب غياب محمد إبراهيم عن المران خالد جلال يوضح سبب غياب محمد إبراهيم عن المران

التحرير

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وضح خالد جلال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن محمد إبراهيم لاعب الفريق حصل على إذن من البرتغالي أوجستو إيناسيو بمغاردة مران اليوم في بتروسبورت بسبب حالة وفاة جد زوجته.

وحضر محمد إبراهيم إلى ملعب بتروسبورت وعقد جلسة مع المدير الفني وأخطره بحالة بالأمر، بوفاة جد زوجته خلال توجهه إلى خوض التدريب.

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وينضم محمد إبراهيم مساء اليوم إلى معسكر الفريق إستعدادا لمواجهة دجلة بعد أن يحضر الجنازة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق وادي دجلة غدا الأربعاء، على ملعب بتروسبروت، ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري العام.

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التحرير

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