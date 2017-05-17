أخبار عاجلة

فيديو| «عبد الحفيظ» يدافع عن «البدري»: انتقاده غير منطقي -
عماد النحاس: الشرقية قدم مباراة كبيرة.. يمكننا البقاء في الدوري -
إصابة مؤمن زكريا بخلع في الكتف -
فايز: كوبر معجب بعاشور.. وحاولنا ضمه مرتين -
البدري: خسرنا نقطتين لكن الأهلي بطل الدوري -
فايز: لا مشاكل للمنتخب مع باسم وعودته واردة -
عمرو جمال ومؤمن زكريا يخضعان لكشف المنشطات -
بالفيديو.. زكريا ناصف ينفعل بسبب أداء الأهلي: «أنتظر العقاب» -
فنانة مصرية شابة ‘تخلع’ زوجها والسبب صادم ! -
3 مذيعات طلبن الزواج من ضيوفهن على الهواء.. رد فعل مفاجئ من السقا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

بالصور.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الشرقية

Google+ Print
بالصور.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الشرقية بالصور.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الشرقية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سقط الأهلي في فخ التعادل، أمام الشرقية، بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على استاد «السلام»، ضمن مباريات الجولة الـ29 من ببطولة الدوري الممتاز.

 سيطر المارد الأحمر على الكرة معظم أوقات الشوط، ولم يتوج استحواذه على الكرة بأى أهداف، قبل أن يتمكن سعد سمير من الوصول لشباك الشرقية برأسية في الدقيقة 45.

شاهد أيضا

وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي تعزيز تقدمه، قبل أن يتعادل فادي فريد للشرقية في الدقيقة 81، برأسية هو الآخر.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري، وارتفع رصيد الشرقية إلى 20 نقطة في المركز الأخير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| «عبد الحفيظ» يدافع عن «البدري»: انتقاده غير منطقي

فيديو| «عبد الحفيظ» يدافع عن «البدري»: انتقاده غير منطقي

عماد النحاس: الشرقية قدم مباراة كبيرة.. يمكننا البقاء في الدوري

عماد النحاس: الشرقية قدم مباراة كبيرة.. يمكننا البقاء في الدوري

إصابة مؤمن زكريا بخلع في الكتف

إصابة مؤمن زكريا بخلع في الكتف

فايز: كوبر معجب بعاشور.. وحاولنا ضمه مرتين

فايز: كوبر معجب بعاشور.. وحاولنا ضمه مرتين