بالصور.. الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام الشرقية

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سقط الأهلي في فخ التعادل، أمام الشرقية، بهدف لكل فريق، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم الأربعاء، على استاد «السلام»، ضمن مباريات الجولة الـ29 من ببطولة الدوري الممتاز.

سيطر المارد الأحمر على الكرة معظم أوقات الشوط، ولم يتوج استحواذه على الكرة بأى أهداف، قبل أن يتمكن سعد سمير من الوصول لشباك الشرقية برأسية في الدقيقة 45.

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وفي الشوط الثاني، حاول الأهلي تعزيز تقدمه، قبل أن يتعادل فادي فريد للشرقية في الدقيقة 81، برأسية هو الآخر.

بهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الدوري، وارتفع رصيد الشرقية إلى 20 نقطة في المركز الأخير.