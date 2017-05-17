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عمر حجازي يكشف كيف تحدى بتر ساقه وعبر من طابا للأردن في 8 ساعات

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عمر حجازي يكشف كيف تحدى بتر ساقه وعبر من طابا للأردن في 8 ساعات عمر حجازي يكشف كيف تحدى بتر ساقه وعبر من طابا للأردن في 8 ساعات

التحرير

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 كشف السباح عمر حجازي، صاحب الرقم القياسي في عبور خليج العقبة من طابا إلى الأردن على الرغم من فقدانه لإحدى ساقيه، عن العديد من المصاعب والتحديات التي واجهها لتحقيق إنجازه.

وأضاف «حجازي»، خلال لقاءه اليوم الأربعاء، بإذاعة نجوم FM، «عقب تعرضي للحادث عشت فترة من الإحباط وعدم تقبل الوضع، قبل أن أستعيد زمام الأمور مجددًا بفضل الرياضة وتحديد أهداف على المدى القصير والبعيد لتحقيقها، وكانت البداية بتسلق الجبال".

وتابع «عقب تسلقي أول جبل، أدركت أن فقداني لساقي لن يكون عائقًا أمامي بل العكس، ومن هنا بدأت في ممارسة أنواع من الرياضات مليئة بالتحديات، وبات في إمكاني أن أقول إنني وجدت نفسي أخيرًا».

 واستكمل «وضعت لنفسي خطة تحتاج لعام ونصف من أجل تنفيذها لتحقيق حلم السباحة من إلى الأردن، واحتاج الأمر للعديد من التجهيزات ساعدني فيها رجل الأعمال سميح ساويرس الذي تبنى الأمر فورًا».

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وأردف «المسافة بين ميناء طابا وميناء العقبة 10 كيلومترات، قد تبدو سهلة للبعض ولكنها صعبة للغاية واحتاجت لشهور من التدريب وأيضًا كان هناك ثمنًا مدفوعًا يتمثل في الإصابات الكثيرة والإصابة بنزلات البرد عشرات المرات بسبب المكوث في حمام السباحة لما يقرب من 8 ساعات يوميًا».

وعن المصاعب التي واجهته، قال «التيارات وتقلب الطقس وأسماك القرش، ولكننا كنا مستعدين لكل شيء، تواصلنا مع خبراء أرصاد لتحديد الوقت المناسب لانطلاق الرحلة، كما جلبنا نوع من الإسبراي ينشر رائحة لا تتحملها أسماك القرش حتى تظل بعيدة».

وأتم، «أبرز المفاجأت التي تعرضت لها كانت مروري بمنطقة في البحر يتجمع فيها القناديل من أجل موسم التزاوج، واضطررت للمرور بينهم وبفضل الله فقط لم أتعرض للسعاتهم».

 

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التحرير

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