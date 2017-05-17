إيناسيو يعاقب أحمد توفيق لهذا السبب

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اتخذ البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرارًا بتغريم أحمد توفيق لاعب وسط الفريق ماديا بسبب تحدثه بطريقة غير لائقة علي هامش تدريبات الفريق.

وكشف مصدر بالزمالك، أن الأزمة وقعت عندما استفسر اللاعب من المدير الفني عن سبب استبعاده من المباريات رغم جاهزيته، وهو ما رفضه الخواجة وقرر طرد اللاعب من المران، لأنه كان يتحدث بصوت مرتفع وهو ما رفضه المدرب البرتغالي.

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وأوضح المصدر أن القرار لم يتم الإعلان عنه حتى الآن بسبب مباراة وادي دجلة غدًا في إطار منافسات الجولة 29 لبطولة الدوري الممتاز.