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18 لاعبًا في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء دجلة

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18 لاعبًا في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء دجلة 18 لاعبًا في قائمة الزمالك استعدادًا للقاء دجلة

التحرير

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أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي أوجوستو إيناسيو قائمة الفريق التي ستواجه وادي دجلة غدًا ضمن منافسات الجولة 29 من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة كلا من..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي ومحمود جنش.

خط الدفاع : أسامة إبراهيم وعلي جبر ومحمود حمدي الونش ومحمد مجدي وعلي فتحي وأحمد أبوالفتوح.

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خط الوسط : إبراهيم صلاح ومعروف يوسف ومحمود دونجا وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى فتحي.

خط الهجوم : ستانلي أوهاتشي وإيمانويل مايوكا وحسام باولو.

كما تم استبعاد كلا من أيمن حفني وطارق حامد واحمد رفعت وباسم مرسي وشوقي السعيد ومحمد مسعد.

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التحرير

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