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رئيس الوزراء يُعيد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

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رئيس الوزراء يُعيد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية رئيس الوزراء يُعيد تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

مصراوي Masrawy

شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، قرارا رقم 1123 لسنة 2017، بأن يضم إلى عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، المشكلة بموجب القرار رقم 192 لسنة 2017، ممثلين لعدد من الوزارات والجهات.

وجاء القرار بضم ممثلين من: وزارة الصحة والسكان - وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الهيئة الوطنية للإعلام - المجلس القومي للمرأة - المجلس القومي للطفولة والأمومة.

كما أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1128 لسنة 2017، بأن يرخص للهيئة العامة للتنمية الصناعية بتأسيس شركة مساهمة مصرية باسم "شركة التنمية الصناعية "، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الهيئة المنصوص عليها بالقرار الجمهوري الصادر بإنشائها برقم 350 لسنة 2005 .

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مصراوي Masrawy

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