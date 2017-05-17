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456 مليون يورو لحل مشكلات الصرف وتلوث بحيرة قارون بالفيوم

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مصراوي Masrawy

456 مليون يورو لحل مشكلات الصرف وتلوث بحيرة قارون بالفيوم المحافظ و أجتماع مندوبى البنك

الفيوم- حسين فتحى:

التقى الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، اليوم الأربعاء، وفدًا من بنكي "الاستثمار" و"الإعمار والتنمية" الأوروبيين، بحضور اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وممثل عن المكتب الاستشاري لمشروع تغطية الصرف الصحي.

وقال "سامي" في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، إن البنكين يمولان تغطية شبكة الصرف الصحي في حوالي 80% من قرى المحافظة، بتكلفة تصل إلى 456 مليون يورو، مشيرًا إلى أن المبلغ يشمل منحة من الاتحاد الأوروبي قدرها 37 مليون يورو، ومن المقرر التوقيع النهائي على المشروع خلال أسبوعين.

وأضاف المحافظ أن المشروع يتضمن إنشاء محطات معالجة وتوسعات في شبكة الصرف الصحي، مؤكدًا أنه يساهم بصورة كبيرة في تقليل نسبة التلوث ببحيرة قارون، وعودة البحيرة إلى سابق عهدها من الناحيتين الاقتصادية والسياحية.

صور المحافظ و مندوبى البنك الأوربى

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