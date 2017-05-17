بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون أثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "بلطجة"

السويس حسام الدين أحمد:

حطم العشرات من طلاب الشهادة الإعدادية في السويس، اليوم الأربعاء، الأثاث المدرسي وأبواب الفصول عقب أداء آخر الامتحانات، كما أشعلوا النيران فيما لديهم من كتب ومذكرات لمراجعة المناهج في ممرات اللجان والفناء المدرسي، وشوهوا واجهات المدارس.

وأبدى عبد الحافظ وحيد، مدير التعليم في السويس، استياءه الشديد لما آلت إليه سلوكيات بعض الطلاب، قائلًا إنها "بلغت منحدرًا مخيفاً يُنذر بتخريج أجيال لا تملك من أمرها غير لغة البلطجة في تحقيق طموحات محدودة".

ووجه عبد الحافظ بإحالة كل التجاوزات داخل الامتحانات إلى التحقيق العاجل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التأديبية حيال الطلاب المخالفين.

رافق عبد الحافظ وحيد خلال جولته رؤوف عياد وكيل إدارة شمال، ومصطفى فتح الله مدير إدارة أمن المديرية.

وحمل مدير التعليم أولياء الأمور مسئولية ما حدث بالمدارس عقب الامتحانات، مطالبًا إياهم بإصلاح ما أفسده وأتلفه أولادهم وإعادة الشيء داخل المدرسة إلى أصله.

ودعا أفراد الأسرة إلى مشاركة المؤسسة التعليمية في تحمل أعبائها بالوقوف الإيجابي والداعم خلف مجلس الأمناء الممثل القانوني لكل أولياء أمور المدرسة، لكي تتمكن المؤسسة التعليمية من أداء رسالتها بما يحقق الأهداف الوطنية للعملية التعليمية بمصر.

كان طلاب الشهادة الابتدائية أنهوا امتحاناتهم اليوم بمادة اللغة الأجنبية، واختتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم، اليوم، بمادة العلوم دون شكاوى من الأسئلة.