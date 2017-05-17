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شيخ الأزهر يندد بمهاجمي مستشاره القانوني: ما يقال عنه "كذب وبهتان"

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شيخ الأزهر يندد بمهاجمي مستشاره القانوني: ما يقال عنه "كذب وبهتان" شيخ الأزهر يندد بمهاجمي مستشاره القانوني: ما يقال عنه "كذب وبهتان"

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

استنكر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ما وصفه بالهجمة الإعلامية الشرسة التي يتعرض لها محمد عبد السلام مستشاره القانوني، مؤكدًا أنه "جندي خفي معنا وراء كثير من النجاحات التي حققها الأزهر خلال الفترة الأخيرة".

وقال "الطيب" خلال استقباله أعضاء مجلس جامعة الأزهر، إن "معظم النجاحات التي حققها الأزهر وراءها جهد كبير ومخلص لفريق من المعاونين وفي مقدمتهم المستشار محمد عبدالسلام، ورغم ذلك يتعرض للهجوم والأكاذيب من قبل أصحاب المصالح، ونشر ذلك في الإعلام، وهو يصبر ويحتسب على ما يلاقيه من ظلم وتشويه".

وتابع: "كل مايقال عن المستشار محمد عبدالسلام كذب وزور وبهتان"، مؤكدا أن إخلاص هذا القاضي الشاب الأزهري وحبه للأزهر هو الدافع الوحيد له للصبر على ما يتعرض له من هجوم إعلامي غير مبرر.

وأكد شيخ الأزهر أن القاضي محمد عبد السلام ابن من أبناء الأزهر المخلصين الذين يعملون معي ليل نهار في خدمة الأزهر الشريف ورسالته ومن أجل رفعة مكانته وشأنه في الداخل والخارج.

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