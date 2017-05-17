رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للآثار

كتب- محمد غايات:

أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 1122 لسنة 2017، بأن يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، بإنشاء المجلس الأعلى للآثار.

ونص القرار على أن يشكل مجلس ادارة المجلس برئاسة وزير الآثار وعضوية كل من: أمين عام المجلس، واثنين من مساعدي الوزير المختص بشئون الآثار، رؤساء قطاعات المجلس، مدير المتحف المصري الكبير، مدير المتحف القومي للحضارة المصرية، مدير صندوق إنقاذ اثار النوبة، أحد مستشاري مجلس الدولة ويختاره رئيس مجلس الدولة .

ويضم المجلس الأعلى للآثار في عضويته ايضا كما جاء في القرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، كل من: ممثل عن وزارة المالية، واثنين من اساتذة علوم الاثار او التاريخ من الجامعات المصرية يختارهما رئيس الجامعة المختص، وأربعة خبراء في مجالات " علوم الاثار - الثقافة - الادارة - الاستثمار- التسويق - السياحة - القانون - او غيرها "يتم اختيارهم بمعرفة الوزير المختص بشئون الاثار.

كما تضمن القرار أن يصدر بتعيين الأعضاء من خارج الوزارة قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الآثار، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد، وتستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء"، بعبارة "رئيس الجمهورية"، الواردة بالمادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 .​