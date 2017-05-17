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ضبط 25 تذكرة هيروين وفردي خرطوش بحوزة شخصين في الوادي الجديد

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ضبط 25 تذكرة هيروين وفردي خرطوش بحوزة شخصين في الوادي الجديد ضبط 25 تذكرة هيروين وفردي خرطوش بحوزة شخصين في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

اللواء أحمد عبد الغفار مدير أمن الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، مساء اليوم الأربعاء، شخصين بحوزتهم 25 تذكرة هيروين وسلاحين ناريين "فردي خرطوش" بالفرافرة.

تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من النقيب محمد حجاج، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الفرافرة، بالقبض على مزارعين بقرية الكفاح، بحوزتهما مواد مخدرة وفردي خرطوش، وضبطهما.

حُرزت المواد المخدرة والأسلحة النارية، وحُرر المحضران رقمي "500، 551" إداري مركز شرطة الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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