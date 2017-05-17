الإعدام شنقًا لـ4 متهمين اغتصبوا ربة منزل تحت تهديد السلاح بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

قضت محكمة جنايات طنطا الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا لـ4 أشخاص بتهمة اغتصاب فتاة وسط زراعات كفر الزيات تحت تهديد السلاح، في القضية رقم 39181 "جنايات كفر الزيات"، و1218 "كلي غرب طنطا".

كان "ح.أ.ح"، منجد، و"ك.أ.س"، حداد مسلح، و"م.ع.م" حداد مسلح، و"أ.ا.ف"، حداد مسلح، اختطفوا المجني عليها "أ.ع"، 38 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية الدلجمون، التابعة لمركز كفر الزيات داخل "توك توك"، وتناوبوا اغتصابها وسط الأراضي الزراعية كرهًا عنها.

وكان المستشار محمد معوض المحامى العام لنيابات غرب طنطا، قد أحال القضية لمحكمة الجنايات، وتضمن قرار الإحالة خطف المتهم الأول والثاني المجنى عليها بالتحايل والإكراه بعد استقلالهما "توك توك"، لقيام الأول بتوصيلها لأحد الأماكن فانحرفا بها لطرق جانبية واستغاثت، فأشهر المتهم الثانى فى وجهها سلاح أبيض مطواة قرن غزال مهددا إياها بعدم الصياح وانطلقا بها إلى مكان وسط الزراعات"عشة" بمكان خالٍ من المارة بعيدا عن أعين الناس.

وجاء في أمر الإحالة: "اقترفت تلك الجناية بجناية مواقعة المجني عليها سالفة الذكر المخطوفة بغير رضاها، ذلك أنهما في ذات الزمان والمكان واقعا المجنى عليها بغير رضاها بأن خلعوا عنها ملابسها وهددوها بسلاح أبيض وطرحوها أرضًا وتناوبوا مواقعتها على النحو المبين بالأوراق، وسرقا منها بطاقة الرقم القومي والمبلغ النقدي الذى كان بحوزتها".

وأضاف: "خطف المتهمان الثالث والرابع المجنى عليها بالإكراه، بأن تقابلا مع المتهمين الأول والثاني على إثر اتصال هاتفي من المتهم الثانى وأنزلاها كرها عنها من التوك توك وجذباها من يدها عنوة وتعدى عليها الرابع بالضرب واصطحبها إلى مكان خالٍ من المارة وسط الزراعات، وواقع المجنى عليها بغير رضاها وتناوب مواقعتها على النحو المبين بالتحقيقات".