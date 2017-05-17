بالصور.. محافظ أسوان يشكّل لجنة لمتابعة إزالة التعديات على أراضي الدولة

أسوان - إيهاب عمران:

قرر اللواء مجدى حجازي، محافظ أسوان، تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، تضم في عضويتها رئيس الوحدة المحلية أو من ينوب عنه، وممثل لجهة الولاية على الأرض المتعدى عليها، بالإضافة إلى ممثل عن القوات الأمنية المخول لها تنفيذ الإزالة.

ووجه "حجازي" خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الأربعاء، رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على الأراضي لإعداد خريطة تفصيلية عنها، مع قيام الجهات التى ليس لها أى أراضى فى نطاق المحافظة بإعداد خطاب موثق يفيد بذلك، مع تجهيز جميع البيانات التي تم حصرها وعرضها، غدًا الخميس، فى اجتماع برئاسة المحافظ، لمناقشتها.

واستعرض "حجازي" خلال الاجتماع أهم القرارات الصادرة عن مجلس المحافظين والخاصة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والتى يتم تنفيذها من اليوم وحتى نهاية مايو الحالى، بجانب حصر جميع التعديات بكل دقة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على هذه الأراضي، مع منح مهلة زمنية لبعض الحالات الخاصة بالمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة لتوفيق أوضاعها وحصولها على موافقات رسمية من لجنة استرداد أراضى الدولة أو الجهات صاحبة الولاية على هذه الأراضي.