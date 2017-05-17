الاستئناف تحدد جلسة 17 يونيو لمحاكمة قاض بتهمة قتل مجند

كتب - طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سري الجمل، جلسة 17 يونيو، لمحاكمة مستشار بالمحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامه بقتل "مجند" بمدينة نصر.

من المقرر محاكمة مستشار المحكمة الاقتصادية أمام الدائرة 3 شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد إبراهيم عيسى وعضوية كلا من خالد النجار ومحمد رضوان.

يشار إلي أن النائب العام المستشار نبيل صادق، وافق على مذكرة الرأي المُقدمة من المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بإحالة المستشار حسين ش. محبوس، إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل العمد على خلفية اتهامه بقتل مجند، عقب مرور أسبوع على الواقعة.

روى محضر الشرطة المسطر بمعرفة الملازم أول أحمد مازن، تفاصيل الواقعة في القضية المُقيدة برقم 1084 لسنة 2017 إداري مدينة نصر أول، والمؤرخ بتاريخ 3 مايو 2017، حيث أثبت به وجود بلاغ بمشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بشارع أحمد حسني- دائرة القسم- فانتقل إلى محل البلاغ، وتقابل مع المدعوة بوسى حسن عبد الفتاح التي أبلغته أنها وإبان تواجدها أمام العقار محل الواقعة، فوجئت بأحد الأشخاص، الذي تبين أنه يدعى ح. ش، يسألها عن مناسبة تواجدها بمحل الواقعة.

محضر الشرطة، أكد أنه بمجرد طرح السؤال من القاضي حدثت بينهما مشادة كلامية قامت على أثرها بالاتصال بخطيبها المدعو مؤمن سعد محمد علي، وطلبت منه الحضور، وما إن حضر الأخير حتى حدثت بينه وبين القاضي مشادة كلامية احتدمت لتشابك بالأيدي، فاستل الأخير سلاحه الناري مشهراَ إياه في مواجهة خطيبها، وأطلق منه عيارا ناريا استقر في صدر المجنى عليه وأرداه قتيلا.