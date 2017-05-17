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نقيب الصحفيين: جني ثمار الإصلاح الاقتصادي نهاية العام

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نقيب الصحفيين: جني ثمار الإصلاح الاقتصادي نهاية العام نقيب الصحفيين: جني ثمار الإصلاح الاقتصادي نهاية العام

التحرير

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قال الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، مساء الأربعاء، إن سبب إجراء حوار صحفي للرئيس عبد الفتاح ، مع رؤساء الصحف القومية، هو الإجابة على تساؤلات الشارع وموجة غلاء الأسعار.

أضاف سلامة، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفي، ببرنامج «صالة التحرير»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن «الرئيس في حساباته العديد من المشروعات، ومن أهمها المشروعات ذات الطابع الإنتاجي، التي من شأنها أن تكون علاج سريع للاقتصاد وتساهم في نهوضه».

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تابع: «نهاية العام الحالي ستشهد انفراجة كبيرة وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي في الكثير من القطاعات، هذا بفضل توفير مبالغ كبيرة من الأموال التي تنفق علي المواد البترولية واكتشافاتها الجديدة».

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التحرير

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