محافظ الدقهلية: لا إزالة للأراضي المأهولة بالسكان

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قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، إن الحملات التي تشنها أجهزة الدولة بالتنسيق مع الوحدات المحلية بشأن إزالة التعديات على أملاك الدولة لا تمس المنازل التي يقطن بها المواطنون وأسرهم وتم بناؤها على أراضي مملوكة للدولة، مؤكدا أنه سيتم تقنين أوضاع قاطني تلك المبانى.

وأشار إلي أن المحافظة أعدت مكاتب خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة وجميع الوحدات المحلية لتلقي طلبات تقنين أوضاع كل من يقطن بعقار سواء كانت الأرض المتعدي عليها ملك لهيئة الأوقاف أو الري أو أي جهة مالكة للأرض.

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وأضاف أن تعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماعه مع المحافظين أمس، تمثلت في عدم المساس بالحالات الاجتماعية وتقنين الأوضاع على أن يتم إزالة كل التعديات من سملات حديدية أو منشآت خالية من السكان أو أراضي فضاء تم الاستيلاء عليها وعن الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها أشار "المحافظ "، إلى أن الدولة حريصة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وسيتم وضع اليد على الأرض فقط والإبقاء علي المحصول في أرضه الى حين قيام المتعدي بحصده.

وأكد أنه تم إعداد خطة متكاملة للنهوض بالبحيرة وسيتم إزالة كافة التعديات على البحيرة فور بدء عملية التطوير حتى يكون هناك عملية تطوير شاملة للبحيرة، مهيبا بجميع المواطنين عدم الالتفات الى أي معلومات يحاول البعض ترويجها بشأن طرد قاطني العقارات التي تم بناؤها على أراضي ملك للدولة، مشيرًا إلى أي معلومات خاصة بهذا الشأن لا ترد إلا من خلال الصفحة الرسمية لمحافظة الدقهلية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو التواصل عبر الخط الساخن للمحافظة والاستفسار.