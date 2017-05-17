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سيدة تعرض طفلها للبيع بسبب الفقر في الشرقية

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سيدة تعرض طفلها للبيع بسبب الفقر في الشرقية سيدة تعرض طفلها للبيع بسبب الفقر في الشرقية

التحرير

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ملخص

كتبت- ريهام الوجيه:

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة التقطت لإحدى السيدات تجلس وبجوارها أطفالها أمام ديوان عام محافظة الشرقية تعرض أحد أطفالها للبيع ليعيش باقي إخوته.

لجأت السيدة إلى هذه الطريقة للاحتجاج على سوء أحوال المعيشة خاصة بعد عجزها في توفير حياة كريمة لأولادها، حيث حملت لافته مُدون عليها عبارة "أريد بيع طفل ليعيش أخوته الآخرين".

وأبدى عدد من النشطاء استعدادهم للتكفل بدفع مبالغ مالية تعينها على العيش، فيما ندد آخرون بالواقع والحالة الاقتصادية التي وصل إليها الكثيرون من أبناء البلد لدرجة أن يفكر بعضهم أن الاتجار بأطفاله ليوفر لأولاده الآخرين الحياة.

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قالت "مروي. ط"، "هتبقي موضة.. إمبارح حد يبيع كليته والنهارده ستات بتبيع عيالهم".

وكتبت رضوى الدنداوري "أعرف حاله بشكل شخصي باعت عيل من عيالها علشان تصرف على الباقي".

فيما شكك ثالت بجدية السيدات في عرض أطفالهن للبيع قائلة "دي عيال مخطوفة"، ليستبعد آخر روايته بأن سيارة تابعه للشرطة العسكرية تظهر في الصورة أمام البوابة الرئيسية للديوان العام بجوارهم، ولو مخطوفين ممكن جدا الشرطة تكشف ذلك".

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التحرير

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