السيسي عن ترشحه للرئاسة مجددًا: القرار للشعب

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن التنسيق والتشاور والتعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية يتم على أعلى درجة، مؤكداً أنه سيشارك فى القمة العربية الإسلامية الأمريكية، المقرر عقدها 21 مايو الحالى بالعاصمة السعودية الرياض.

وأضاف السيسى، خلال الجزء الثانى من حواره مع رؤساء الصحف القومية، أنه حريص على تلبية أى دعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز، معقباً: "مصر والسعودية جناحا هذه الأمة".

ترامب شخصية متفردة

وعن علاقته بالرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أجاب السيسى: "الرئيس الأمريكى شخصية متفردة لا تقبل بغير النجاح، ولدينا ثقة فى قدراته ووعوده.. وهناك أشياء نعلن عنها وأشياء لا نعلنها".

وعن القضية الفلسطينية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن العرب والفلسطينيون مستعدون للسلام وهناك فرصة يجب اغتنامها، مضيفًا: أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو الرقم الحاسم فى الحل.

الترشح للرئاسة

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الرئيس تناول مسألة اختيار رئيس مجلس الدولة، قائلًا "إن القضاء مؤسسة محترمة ومجلس الدولة وضعوا اختيارهم، وسأتخذ قرارى طبقًا للقانون والمصلحة الوطنية".

ورداً على سؤال ترشحه لفترة رئاسية ثانية، أجاب: "لكل حادث حديث"، مشدداً على أن الإرهاب لم يعد يهدد بقاء الدولة، وشعب مصر وحده صاحب القرار.

السيسى نفى شعوره بالضيق أو الملل من المسئولية مهما كانت عسيرة، مردفاً: "فلا يمكن أن يكون هناك رجلا لديه عزة نفس ولا يحترم إرادة الجماهير، وأريد أن أطمئن الشعب أنه سيد اختياره، وإجابتى فى مؤتمر الإسماعيلية بأننى لن أستمر فى المنصب إلا بإرادة شعبية كانت ردًا على سؤال يقول هل لو جاءت نتائج الانتخابات فى غير صالحك، ستستمر فى منصبك؟!".

لا صراع بين أجهزة الدولة

السيسى أكد أنه لا صراع بين أجهزة الدولة، معقباً: "لا تنسوا أن هناك مغرضين يطلقون شائعات الهدف منها النيل من هيبة الدولة"، وأكمل: "معنى الصراع هو غياب صانع القرار.. أومال أنا بعمل إيه؟".

وأضاف: "أنظم العمل بين الأجهزة بحكم سلطاتى الدستورية.. ثم على أى شيء سيتنافسون أو يتصارعون".