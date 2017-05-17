وزير الآثار: دراسة تفصيلية لاستئناف العمل بطريق الكباش

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قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، مساء اليوم الأربعاء، إنه من المقرر قيام لجنة هندسية بزيارة الأقصر، السبت المقبل لبحث كل المعوقات وإعداد دراسة تفصيلية بالموقف الحالي لطريق الكباش، بجانب إعداد دراسة جدوى مالية مفصلة بالموقف، حتى يتم بدء العمل بالطريق في أسرع وقت.

وكان الوزير قد بدأ جولته في الأقصر، بزيارة طريق الكباش بهدف استئناف العمل مرة أخرى في الطريق، وفقا لتوجيه القيادة السياسية، بعد أن توقف العمل به لمدة 6 سنوات، مع اتخاذ كل الخطوات اللازمة لحل كل المعوقات التي تعيق استكمال العمل بالطريق.

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يذكر أن مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، بطول 2700 متر، بدأ تنفيذه في عام 2005، وتم صرف ما يقرب من 600 مليون جنيه لتنفيذه، ثم توقف المشروع بعد قيام ثورة 25 يناير 2011.