صور| محافظ أسوان يقود حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

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قاد مجدى حجازى، محافظ أسوان، واللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، اليوم، حملة لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته محافظة قنا، أمس الأول، بهدف استعادة جميع أراضى وضع اليد، حيث تستهدف الحملات إزالة مساحات تصل الى 5585 فدانًا على أراضى الدولة، إلى جانب مئات الأفدنة الزراعية.

بدأت الحملة بالطريق الصحراوى الغربى أسوان/ القاهرة فى حدود مراكز المحافظة الخمس، التى شملت تنفيذ 11 قرار إزالة على مساحة 115 فدانًا تشمل مزارع لمحاصيل زراعية، وأيضاً مبانى وكافتيريات، وهى تقع فى مسافة تصل لأكثر من 100 كم بين مدينتى أسوان وإدفو، وشارك فى تنفيذ الحملات قوات الأمن والأجهزة التنفيذية من الوحدات المحلية والهيئة العامة للطرق والكبارى، مدعمين بمعدات ثقيلة وسيارات النقل والفنيين.

ومن جانبه أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أنه بمجرد صدور تعليمات رئيس الجمهورية باستعادة حقوق الشعب المصرى فى أراضى الدولة التى تعدى عليها المخالفون بطرق غير قانونية ودون موافقة الجهات صاحبة الولاية على الأراضى تم البدء فى تنفيذ قرارات الإزالة من الآن وحتى نهاية مايو الجارى.

ولفت إلى أن محاور العمل لتنفيذ ذلك تضمنت عقد اجتماعات مع مدير الأمن والمسئولين التنفيذيين عن الهيئات والجهات صاحبة الولاية على الأراضى لإعداد حصر دقيق عن التعديات، وهو الذى تم استعراضه فى الاجتماع الذى عقد أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية وبحضور وزراء الدفاع والداخلية والزراعة والطرق، بجانب المحافظين، حيث صدرت عدة توجيهات كان أبرزها البدء فوراً فى إزالة التعديات، مع العمل على تدقيق البيانات والإحصائيات المتعلقة بهذه التعديات.

وكشف مجدى حجازى عن أن الاجتماع أسفر عن وضع عدة ضوابط منها إعطاء مهلة زمنية محددة لبعض الحالات الخاصة بالمشروعات الزراعية والحيوانية والداجنة المستقرة وذلك لتوفيق أوضاعها وحصولها على موافقات رسمية من لجنة استرداد أراضى الدولة أو الجهات صاحبة الولاية التى تتبع لها هذه الأراضى المقامة عليها المشروعات.

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وقال إنه سيكون هناك متابعة دؤوبة من الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات صاحبة الولاية على الأراضى لهذه الإزالات التى تم تنفيذها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى حيث أنه فى حالة تكرارها سيتم إزالتها فوراً بنفس قرار الإزالة الصادر لها من قبل

وأعلن حجازى عن أنه فى نفس الوقت سيتم استمرار حملات إزالة التعديات على الإشغالات وأراضى الدولة داخل المدن والمراكز، إضافة إلى التعديات الزراعية فى وادى النقرة ووادى الصعايدة، مشيراً إلى أن إجمالى التعديات التى تم إزالتها خلال عامى 2016 و2017 تفوق ما تم إزالته على مدار العشر سنوات الماضية، حيث إنه يتم عرض قرارات الإزالة أولاً بأول على المحافظ والجهات المسئولة لتنفيذ خطة متكاملة لهذه الإزالات وفق الدراسة الأمنية التى تستهدف مراعاة البعد الآمنى والإجتماعى قبل التنفيذ

وتابع المحافظ بأنه تم وضع خطة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والشرطية تستهدف إزالة التعديات على مساحة 5585 فدان و 13 قيراط والصادر لها 41 قرار إزالة حيث تعود تبعتهم لهيئة التعمير والتنمية الزراعية ، وأيضاً الهيئة العامة للطرق والكبارى بالمنطقة العاشرة وقد تم تنفيذ 3 قرارات منهم حتى أمس بواقع 1268 فدانًا و6 قيراط.

وأضاف أنه يتبقى 38 قرار إزالة جار تنفيذهم من اليوم وحتى نهاية مايو على مساحة 4317 فدان و7 قراط تشمل إزالة تعديات على أراضى زراعية بواقع 3790 فدانا بمشروع وادى النقرة من إجمالى مساحة 5057 فدانا صادر لهم 9 قرارات إزالة تم تنفيذ قرارين خلال الفترة الماضية بمساحة 1267 فدانا، فضلاً عن إزالة تعديات على أراض زراعية بمساحة 269 فدانا بمشروع وادى الصعايدة بإدفو صادر لهم قرار إزالة، بجانب إزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 5 أفدنة و6 قيراط بمشروع وادى كوم أمبو صادر لهم 5 قرارات إزالة تم تنفيذ قرار منهم بمساحة فدان و6 قيراط، إضافة إلى أنه سيتم إزالة تعديات زراعية ومبان بمساحة 254 فدانا و7 قيراط بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / إدفو صادر لهم 26 قرار إزالة .