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صور| وزير الآثار يفتتح معرضًا للمقتنيات المكتشفة بمقبرة أوسرحات

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التحرير

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افتتح الدكتور خالد العناني، وزبر الآثار، مساء اليوم السبت، معرضًا للمقتنيات الأثرية المكتشفة حديثا في مقبرة أوسرحات، بمتحف الأقصر.

وقال الدكتور مصطفى وزيري، مدير عام آثار البعثة المصرية، التي اكتشفت المقبرة، لـ"التحرير"، إن المعرض يضم 74 قطعة من القطع التي تم اكتشافها حديثا، مشيرًا إلى أنه يتضمن قطعة من لوحة جنائزية، هي بلاطات حجرية منحوتة تظهر المتوفي وعائلته يقدمون القرابين في العالم الآخر.

وأضاف، أن المعرض يضم مجموعة تماثيل أو شبتي، وهي تماثيل كانت تضع في المقابر بهدف تأدية ما يطلب من عمل في العالم الآخر نيابة عن المتوفي، وبرديات التي يحتاجها المتوفي في العالم الآخر بالحماية.

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وأوضح أن هناك مجموعة أقنعة كان القدماء ظنا في عودة الروح الى الجسد وحمايته، وعدد من الأواني الفخارية التي كانت يحتاجونها في طهي الطعام أو تخزينه.

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التحرير

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