رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة

كتب- محمد غايات:

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماعا بوزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، ووزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، لمتابعة جهود الدولة فى تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بسحب أراضى الدولة المتعدى عليها.

وشنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، منذ صباح اليوم الأربعاء، حملات أمنية مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والمباني للواقعة على الأراضي الصحراوية، لفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشملت الحملات محافظات "القاهرة-الجيزة- القليوبية- قنا-المنيا-أسيوط".

وخرجت مأموريات أمنية مكبرة تضم سيارات مدرعة، وعناصر قتالية من الأمن المركزي بالمشاركة البحث الجنائي بكل مديرية أمن فضلاً عن الاستعانة بمعدات ثقيلة " لوادر" لإزالة أي مخالفات.

يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة.