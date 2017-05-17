السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

كتب- محمد قاسم:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على سؤال بشأن قرار ترشحه لفترة رئاسية ثانية خلال الانتخابات المزمع عقدها في يونيو 2018: "لكل حادث حديث".

وأضاف السيسي، خلال الجزء الثاني من حوار الرئيس السيسي مع رؤساء تحرير الصحف القومية الأهرام والأخبار والجمهورية، وينشر غدًا الخميس، أن الحكومة تدرس برامج ومقترحات ومشروعات قوانين لضبط الزيادة السكانية بعد ارتفاعها بمعدل يزيد على 3 أمثال نسبة الزيادة في الصين.

وأشار السيسي إلى أن الفتاوى غير المسئولة ضد المسيحيين تؤكد تخلف الفهم الديني، مشيرًا إلى أن رد فعل الشعب عليها أبلغ رد.

وأكد الرئيس السيسي، أن الإرهاب لم يهدد بقاء الدولة، وأن شعب مصر وحده صاحب القرار.