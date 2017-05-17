الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران

واشنطن – (أ ف ب):

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تمديد العمل بتخفيف العقوبات على إيران حسب ما هو وارد في الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015، رغم انتقادات الرئيس دونالد ترامب للاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال عهد سلفه باراك اوباما.

بالمقابل أعلنت الخزانة الأمريكية في الوقت نفسه، فرض عقوبات جديدة بحق عدد من المسؤولين العسكريين الإيرانيين وشركات صينية مرتبطة بالبرنامج الباليستي الإيراني.