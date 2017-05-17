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السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

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السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

مصراوي Masrawy

الرئيس عبد الفتاح

كتب ــ محمود مصطفى:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تشارك في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض باستراتيجية ذات آمال عريضة. 

وأكد السيسي، خلال الجزء الثاني من حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية الأهرام والأخبار والجمهورية، الذي سينشر غدا الخميس، أن مصر لها دورًا إيجابيًا لإيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، مضيفًا أن رفع حظر التسليح عن جيشها الوطني أساس تحقيق الاستقرار من أجل عودة الدولة".

وعلق الرئيس السيسي، على الانتخابات الفرنسية، قائلًا: "لا أنسى مشهد أولاند مودعًا ماكرون بكل لطف وأمان.. وأتمنى تكراره في مصر".

وتسلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد الماضي، مهامه منصبه رئيسا لفرنسا، في مراسم تقليدية بقصر الإليزيه، ليصبح رسميا ثامن رئيس للجمهورية الخامسة، التي أسسها الجنرال شارل ديجول في العام 1958، وأصغر رئيس لفرنسا في تاريخها.

وودّع الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل ماكرون، الرئيس المنتهية ولايته فرانسوا أولاند، بعد تسلم مقاليد السلطة منهم، والاجتماع سويا كما ينص البروتوكول لتسليم الرئيس الجديد، مفتاح الشفرة النووي، واطلاعه على أسرار الدولة.

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