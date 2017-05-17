بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، معرض المقتنيات الحديثة بمقبرة "أوسر حات" التي اكتشفتها البعثة المصرية العاملة بالبر الغربي، برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، مدير آثار منطقة الأقصر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف.

وقال الدكتور مصطفي وزيري، مدير عام آثار الأقصر، إن المعرض يضم 78 قطعة أثرية من أصل 1400 قطعة عُثر عليها بالمقبرة.

وكان وزير الآثار قد أعلن الشهر الماضي اكتشاف البعثة المصرية العاملة بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربى بالأقصر محتويات مقبرة "أوسر حات" الذى كان يشغل منصب "مستشار المدينة"، ويرجع تاريخ المقبرة إلى عصر الدولة الحديثة.

وقال وزير الآثار إن المقبرة تضم ما يقرب من ١٢٠٠ تمثال من الأوشابتى وجرى تخطيطها على غرار مقابر النبلاء خلال عصر الأسرة الثامنة عشر، حيث تتكون من فناء مفتوح يؤدي إلى صالة عرضية ثم صالة طولية ولها مدخلين لمقبرتين أخريين مشتركتين فى نفس الفناء، واحدة على يمين المدخل والأخرى على يساره.

كما تحوى الصالة العرضية بالمقبرة المكتشفة تابوتًا خشبيًا منقوشًا في حالة جيدة جدًا من الحفظ، بالإضافة إلى بئر بعمق 9 متر يوجد فى نهايته غرفتين إحداهما فى الجهة الشرقية داخلها عدد من تماثيل الأوشابتى و٣ مومياوات وأقنعة خشبية ويد خشبية.

ومن المقرر أن يعقد الوزير جولة تفقدية داخل معبدي الكرنك والأقصر، لمتابعة أعمال التطوير والكشف والتنقيب التى تقوم بها الوزارة والبعثات الأثرية العاملة بالمعبدين، ثم يتوجه بعدها إلى كوم إمبو بمحافظة أسوان لتفقد متحف التماسيح.