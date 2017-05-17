بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات

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أكد ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق توتنهام الانجليزي لكرة القدم على بقائه مع الفريق اللندني رغم اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بالاستعانة بخدماته.

وصرح المدرب الأرجنتيني، الذي ينتهي تعاقده مع توتنهام عام 2021، لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الأربعاء قائلا:"هناك العديد من الشائعات، ولكنني ملتزم بتعاقدي مع النادي".

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وأضاف مدرب توتنهام "لا يوجد أي سبب يدفعني للرحيل. سأكون هنا من أجل الاستعداد للموسم الجديد. لا يوجد شرط جزائي في عقدي، سوف أستمر مع الفريق في الموسم القادم".

ويحتل توتنهام المركز الثاني في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، في الموسم الحالي، وهو أفضل مركز يحصل عليه الفريق منذ عام 1963.