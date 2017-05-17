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ميلان ينهي اتفاقه لضم نجم فولفسبورج الألماني

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ميلان ينهي اتفاقه لضم نجم فولفسبورج الألماني ميلان ينهي اتفاقه لضم نجم فولفسبورج الألماني

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ذكرت «سكاي سبورتس» ، اليوم الإربعاء، أن نادي ميلان الإيطالي، أتم الاتفاق من أجل انتقال الظهير الأيسر السويسرى ريكاردو رودريجيز لاعب فولسبورج الألماني.

وأضافت الشبكة أن ميلان أنهى الاتفاق مع النادي الألماني على انتقال رودريجيز إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، مقابل 15 مليون يورو بالإضافة إلى 3 ملايين كحوافز لفولفسبورج، وبعقد يمتد إلى 4 سنوات.

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الجدير بالذكر أن رودريجيز صاحب الـ24 عامًا شارك مع فولفسبورج هذا الموسم فى 24 لقاءً، نجح فى تسجيل هدفين خلالهم.

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التحرير

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