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"الأعلى لتنظيم الإعلام" يطالب السيسي بتحويل ادعاءات الإخوان إلى النائب العام

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"الأعلى لتنظيم الإعلام" يطالب السيسي بتحويل ادعاءات الإخوان إلى النائب العام "الأعلى لتنظيم الإعلام" يطالب السيسي بتحويل ادعاءات الإخوان إلى النائب العام

مصراوي Masrawy

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

كتبت- هاجر حسني:

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء، بيانًا ردًا على ما أسماه حملة جماعة الإخوان التي تستهدف تشويه صورة في الداخل والخارج.

وقال المجلس، إن هذه الادعاءات في الأغلب غير صحيحة وتتحدث عن سوء المعاملة داخل السجون لكل من محمد مرسي ، محمد بديع وآخرين من أفراد الجماعة أُدينوا أمام القضاء في وقائع تآمر وتخريب جسيمة وصدرت ضدهم أحكام علانية تستند إلى حيثيات ثبتت صحتها واحتراماً لحقوق الإنسان المصري التي نص عليها الدستور والقانون.

وطالب أعضاء المجلس الرئيس عبد الفتاح إحالة الموضوع برمته إلى النائب العام الذي يدخل في نطاق سلطته التفتيش على السجون المصرية للتحقيق في وقائع هذه الاتهامات، واتخاذ الإجراءات الواجبة النفاذ لإصلاح ما يكون وقع من أخطاء، وضمان وصول الدواء والرعاية الصحية إلى الجميع دون تمييز والحفاظ على حقوق المسجونين التي تنظمها لوائح السجون بما في ذلك لوائح العقاب والتأكد من سلامة الإجراءات التي يتم بموجبها التعامل مع الأسماء التي وردت في هذه الاتهامات.

وأهاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوسائل الإعلام كافة المحلية والأجنبية وبالشعب المصري أن يخضع بيانات الجماعة المذكورة التي تصدر من كل من قطر وتركيا للفحص الدقيق قبل تصديق وقائعها خاصة أن سياسة لمصرية في هذه الشأن تستهدف التوفيق بين ضرورات الحفاظ على آمن مصر واحترام حقوق الإنسان المصري التزاما بما أعلنه رئيس الجمهورية في الداخل والخارج.

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