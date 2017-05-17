أستاذ علوم سياسية: حوار السيسي مع الصحف القومية مختلف عن أحاديثه السابقة

كتبت- ياسمين محفوظ:

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤساء تحرير الصحف القومية مختلف شكلًا ومضمونًا عن أحاديثه السابقة، لافتًا إلى أن اتخاذه قرار نقل مؤسسات الدولة إلى العاصمةة الإدارية الجديدة نهاية 2018 أي نهاية فترة ولايته يعد معلومة جديدة.

وأضاف فهمي، في حديثه لمصراوي، أن السيسي أكد - خلال حديثه - أنه لا يريد تكرار الحديث في الأمور التي سبق الحديث عنها، ومنها الغلاء وارتفاع الأسعار، فيما لم يخلُ كالعادة من التأكيد على دور القوات المسلحة في المواجهة والتحدي وحماية الوطن، رغم أنه لم يحسم عدة موضوعات كنا ننتظر أن يقدم كشف حساب بها، إلا أنه صرح أنه سيحسمها خلال الفترة المقبلة.

ووصف أستاذ العلوم السياسية، حديث الرئيس بالجيد إلى حد كبير لاحتوائه على رسائل معينة، فضلًا عن التوازن الإعلامي الذي حققه الحوار، فعادة ما يتجه الرئيس إلى القنوات الخاصة للحديث عما يريد، فيما يتوجه إلى الصحف الخاصة حين يرغب في الحديث صحفياً، قائلًا: "هذا توازن إعلامي يحسب للرئيس السيسي".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أدلى بحوار صحفي لرؤساء تحرير الصحف القومية منقسم إلى جزئين، نُشر الجزء الأول منه اليوم الأربعاء، وتحدث الرئيس السيسي خلاله عن دور القوات المسلحة في مواجهة التحدي، وعن شعبيته والقرارات الهامة التي تم اتخاذها مثل تحرير سعر الصرف.

وتضمن الحوار - أيضًا - إعلانه أنه سيقدم للشعب يناير أو فبراير المقبلين، كشف حساب تفصيلي عن مصر منذ أن تسلم الحكم.