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اليسار واليمين ويمين الوسط في فرنسا ينتقدون التشكيل الحكومي

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اليسار واليمين ويمين الوسط في فرنسا ينتقدون التشكيل الحكومي اليسار واليمين ويمين الوسط في فرنسا ينتقدون التشكيل الحكومي

مصراوي Masrawy

الرئيس إيمانويل ماكرون

باريس - (د ب أ):

شهد التشكيل الحكومي الفرنسي، اليوم الأربعاء، انتقادات من الحزب الاشتراكي، يسار الوسط، ومن حزب الجمهوريين، يمين الوسط، ومن حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف المنتمية إليه المرشحة الرئاسية مارين لوبن.

وقال الحزب الاشتراكي إن ذهاب حقيبتين اقتصاديتين رئيسيتين لوزيرين من تيار يمين الوسط يشير إلى سياسة اقتصادية يمينية صارمة ستضر بحقوق العاملين ووظائف القطاع الحكومي.

واتهم الجمهوريون، الذين ينتمي لهم هذان الوزيران، الرئيس إيمانويل ماكرون بمحاولة " عدم تحديد خطوط واضحة " قبل الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو و"جعل المناقشة الديمقراطية قاصرة على خيار غير مقبول بين (حزب) الجمهورية إلى الأمام (المنتمي إليه ماكرون) والتيارات المتطرفة ".

وقال حزب الجبهة الوطنية إن تعيين وزراء من يسار الوسط ويمين الوسط يثبت أن " نظام " الحزبين الرئيسيين " مازال مسيطرا ".

وهاجم الحزب وزيرة الدفاع سيلفي جولار ووصفها بـ" أوروبية متطرفة " يهدد تعيينها بـ" وضع دفاعنا الوطني تحت الرقابة الأوروبية ".

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