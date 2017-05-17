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تشغيل أول محطة لتوليد الطاقة المتجددة في العالم بمخيم الأزرق للاجئين بالأردن

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تشغيل أول محطة لتوليد الطاقة المتجددة في العالم بمخيم الأزرق للاجئين بالأردن تشغيل أول محطة لتوليد الطاقة المتجددة في العالم بمخيم الأزرق للاجئين بالأردن

مصراوي Masrawy

تشغيل أول محطة لتوليد الطاقة المتجددة في العالم

القاهرة – (مصراوي):

بدأت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الأربعاء، تشغيل محطة الطاقة الشمسية الضوئية التي شيدت حديثا في مخيم الأزرق للاجئين السوريين في الأردن، وذلك بتمويل من حملة (حياة أكثر اشراقا من أجل اللاجئين) والتي نظمتها مؤسسة أيكيا.

ويعد مخيم الأزرق للاجئين - الأول في العالم الذي يستخدم الطاقة المتجددة - وقالت الأمم المتحدة إن هذه المحطة ستوفر الطاقة النظيفة مجانا لنحو عشرين ألف لاجئ سوري يعيشون في المخيم ومن المقرر توسيع الشبكة لتشمل جميع اللاجئين البالغ عددهم 36 ألف شخص بحلول مطلع العام المقبل.

وأضافت الأمم المتحدة عبر موقعها الرسمي باللغة العربية، أنه تم بناء المحطة بتكلفة تقدر ب 8.75 مليون يورو، وتم تمويلها بالكامل من قبل حملة "حياة أكثر إشراقا من أجل اللاجئين" التي نظمتها مؤسسة ايكيا.

وسيؤدي ذلك إلى توفير فوري في الطاقة يبلغ 1.5 مليون دولار في السنة، مما سيساعد المفوضية على إعادة استثمارها في مساعدات أخرى تمس الحاجة إليها، فضلا عن توفير سنوي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قدره 370 2. طنا.

وسيحول توفّر الكهرباء حياة اللاجئين السوريين الذين يعيشون في بيئة قاسية بمخيم يقع في الصحراء الشمالية القاحلة في الأردن. وعلى مدى عامين ونصف العام، كان سكان الأزرق يعتمدون على الفوانيس الشمسية المحمولة لإضاءة منازلهم، ولم يكن لديهم وسائل موثوق بها للحفاظ على الطعام أو تبريد مساكنهم خلال انتشار الحرارة الصحراوية الحارقة. وقد أدى إدخال الكهرباء في وقت سابق من هذا العام إلى تحسين حياتهم اليومية.

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مصراوي Masrawy

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