محافظ الدقهلية: تشكيل غرفة عمليات لمتابعة إزالة التعديات على "أملاك الدولة"

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة إزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بنطاق المحافظة.

وقال "الشعراوي" إن تقنين أوضاع حالات وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة هدفها الصالح العام والمواطنين بلا إفراط أو تفريط وفقًا للقانون.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأمني الذى عقده محافظ الدقهلية للقيادات الأمنية والقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية والفعلية بشأن إزاله التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وجسر النيل، بحضور اللواء فايز شلتوت السكرتير العام والمهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد.

وأكد "الشعراوي" ضرورة التنسيق التام بين جميع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ومديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى لإزالة كل أشكال التعديات على أراضي الدولة بجميع أنواعها، حرصًا على حقوق الدولة.

وأشار "الشعراوي" إلى وضع خطة علمية شامله ومتكاملة على أعلى مستوى، لتنفيذ الإزالات واسترداد أموال الدولة المنهوبة بالتنسيق مع جميع الأجهزة الأمنيه والقوات المسلحة.