شكري يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، النائب أحمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم "الخارجية"، إن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المتواصل بين "الخارجية" واللجنة على كافة المستويات لدعم نشاط الدبلوماسية البرلمانية، كأحد أهم أدوات السياسة الخارجية.

شاهد أيضا

وأضاف أبو زيد، بأن الوزير بحث مع "سعيد" أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة المقبلة، والدور الهام الذي تلعبه الزيارات الخارجية لرئيس وأعضاء مجلس النواب في التواصل مع برلمانات الدول الأجنبية، فضلا عن التنسيق بين المؤسستين، خاصة في ضوء الزيارة المرتقبة لوفد مجلس النواب إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

من جانبه، وجَّه رئيس لجنة العلاقات الخارجية الشكر لوزير الخارجية على استقباله، مؤكدًا تقديره لجهود الوزارة في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد خارجيا، والتنسيق الدائم بين الجانبين في هذا الصدد.