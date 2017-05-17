بالصور.. محافظ أسوان ومدير الأمن يقودان حملة لإزالة التعديات على 115 فدانًا أملاك الدولة

أسوان - إيهاب عمران:

قاد اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، واللواء مجدي موسى، مدير الأمن، اليوم الأربعاء، حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة على الطريق الصحراوي الغربي "أسوان - الأقصر".

أسفرت الحملة عن إزالة التعديات على 115 فدانًا من الأراضي علاوة على تنفيذ 4 قرارات تعدٍ على أملاك الدولة ومعظمها عبارة عن كافيتريات غير مرخصة على الطريق الصحراوي.

وقال اللواء مجدي حجازي إنهم وضعوا خطة شاملة لإزالة كل التعديات على أراضي الدولة بناءً على توجيهات الرئيس السيسي حتى نهاية شهر مايو الحالي مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين عن طريق توجيه الإنذارات لهم لتوفيق أوضاعهم خصوصًا في حالة الزراعات المستقرة على الأراضي.

وأضاف "حجازي" أنه يجري حاليًا تدقيق البيانات الخاصة بكل الجهات المختصة لمعرفة حجم التعديات، من أجل استعادة حق الشعب المصري والحفاظ على هيبة الدولة.