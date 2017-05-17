بالصور- بأمر السيسي.. وزير الآثار يستهل زيارته للأقصر بتفقد طريق الكباش

الأقصر - محمد محروس :

استقبلت محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، الذي بدأ جولته في المحافظة بتفقد طريق الكباش، برفقة محافظ الأقصر محمد بدر، وقيادات الآثار، بهدف استئناف العمل مرة أخرى في الطريق وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدما توقف العمل به لمدة 6 سنوات، مع اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحل جميع معوقات استكمال العمل بالطريق.

وأعلن وزير الآثار، زيارة لجنة هندسية الأقصر يوم السبت القادم، لبحث كل المعوقات وإعداد دراسة تفصيلية بالموقف الحالي بجانب إعداد دراسة جدوى مالية مفصلة بالموقف، لحين بدء العمل بالطريق في أسرع وقت.

يشار إلى أن مشروع كشف وإحياء طريق الكباش الفرعوني، الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، بطول 2700 متر، بدء تنفيذه في عام 2005، بتكلفة حوالي 600 مليون جنيه، ثم توقف المشروع بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.