سامح شكري يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان

القاهرة- (أ ش أ):

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، الأربعاء، النائب أحمد سعيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء يأتي في إطار التنسيق المتواصل بين وزارة الخارجية ولجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب على كافة المستويات لدعم نشاط الدبلوماسية البرلمانية كأحد أهم أدوات السياسة الخارجية المصرية.

وأضاف أبو زيد، أن وزير الخارجية بحث مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية أهداف السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة المقبلة، والدور الهام الذي تلعبه الزيارات الخارجية لرئيس وأعضاء مجلس النواب في التواصل مع برلمانات الدول الأجنبية ، فضلا عن التنسيق بين المؤسستين خاصة في ضوء الزيارة المرتقبة لوفد مجلس النواب إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن جانبه، وجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية الشكر لوزير الخارجية على استقباله، مؤكدا على تقديره لجهود وزارة الخارجية في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد خارجيا، والتنسيق الدائم بين الجانبين في هذا الصدد.